В Хибинах снег, а ночью «минус»: погода в Мурманской области будет в депрессии
«Уже можно и пуховик надеть», «А я резину неделю назад поменял», «Без шапки из дома не выхожу» - такие фразы уже нередко можно услышать от северян. Действительно, «бабье лето» в Мурманской области крайне резко сменилось практически зимой. И в начале следующей недели ситуация особенно не изменится.
- До 24 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием тыловой части многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере России и холодных воздушных масс, поступающих с районов Баренцева моря. В этот период сохранится холодная с осадками и порывистым ветром погода, - сообщает мурманский гидрометцентр.
В понедельник, 23 сентября, синоптики прогнозируют облачную c прояснениями погода с дождем, мокрым снегом и умеренным северо-западным ветром. Столбики термометров в этот день ночью будут показывать от +2 до -3°, днем – от +1 до +6°. Ночью и утром местами гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU