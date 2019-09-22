2019-09-22T17:53:22+03:00
Общество

В Хибинах снег, а ночью «минус»: погода в Мурманской области будет в депрессии

В Заполярье в ближайшие дни ожидается практически зимний холод
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Группа "погода в Мурманске": снег в Хибинах пролежит, как минимум до среды.Группа "погода в Мурманске": снег в Хибинах пролежит, как минимум до среды.
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«Уже можно и пуховик надеть», «А я резину неделю назад поменял», «Без шапки из дома не выхожу» - такие фразы уже нередко можно услышать от северян. Действительно, «бабье лето» в Мурманской области крайне резко сменилось практически зимой. И в начале следующей недели ситуация особенно не изменится.

- До 24 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием тыловой части многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере России и холодных воздушных масс, поступающих с районов Баренцева моря. В этот период сохранится холодная с осадками и порывистым ветром погода, - сообщает мурманский гидрометцентр.

В понедельник, 23 сентября, синоптики прогнозируют облачную c прояснениями погода с дождем, мокрым снегом и умеренным северо-западным ветром. Столбики термометров в этот день ночью будут показывать от +2 до -3°, днем – от +1 до +6°. Ночью и утром местами гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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