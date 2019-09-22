2019-09-22T15:48:36+03:00
Происшествия

Полицейский в свой выходной задержал подозреваемых в воровстве из мурманского супермаркета

Молодой человек пытался сбежать от сотрудников магазина
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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За происходящим наблюдали жители ближайших домов. Фото: vk.com/murmanskgroup.За происходящим наблюдали жители ближайших домов. Фото: vk.com/murmanskgroup.
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По закону, сотрудник полиции имеет право демонстрировать оружие, если того требует ситуация. Также стражам порядка не воспрещается продолжать нести службу даже во время своего законного выходного. Не смог пройти мимо происшествия на улице Пономарева и полицейский из Мурманска.

- 22 сентября оперуполномоченный уголовного розыска, находясь на выходном дне, увидел двух неизвестных лиц, которые убегали от сотрудников магазина. Полицейский принял решение задержать их. По предварительной информации, задержанные совершили грабеж в одном из магазинов областного центра. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказал врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Казалось бы, хорошее дело сделал страж порядка. Однако кого-то возмутила грубость оперативника во время задержания.

- Возможно, задержали воришку, но это разве повод щуплого парнишку валить на асфальт, тыкать пистолетом, сковывать руки и куда-то увозить? – задается вопросом очевидец произошедшего.

Ответ на этот вопрос также дали в полиции:

- Сотрудник полиции обнажил пистолет в соответствии с законодательством РФ с целью личной безопасности, а также в связи с численным преимуществом неизвестных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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