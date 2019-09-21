Конору Макгрегору понравилась своя картонная фигура в мурманском пабе

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-21T15:48:00+03:00

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В "сторис" Instagram ирландского бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора появилась фотография, которую он сопроводил смайлом в виде российского флага. На снимке - картонная фигура спортсмена с его собственным брендом виски.

Оказалось, что фотография была сделана в одном из мурманских пабов. Сначала она оказалась в Instagram заведения, а затем уже ее забрала себе знаменитость.

- Конора Макгрегора можно любить или ненавидеть, но мало у кого получается относиться к его персоне равнодушно, - такой текст сопровождает снимок бойца в паблике паба. А далее идут правила жизни спортсмена.

К слову, не все мурманчане положительно отреагировали на Макгрегора. Кажется, ему до сих пор не могут простить вызывающее поведение во время боя с Хабибом Нурмагомедовым. Поэтому картонную фигуру даже посчитали антирекламой.

ИСТОЧНИК KP.RU