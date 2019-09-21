Суд назначил в деле о экс-чиновнице, сбившей под Мурманском мальчика, независимую экспертиз

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-21T09:16:03+03:00

Лилия Хоруженко в суд не пришла: из-за внимания к процессу она попала в больницу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Родители ребенка тоже обращались к экспертам, но приобщать к делу их вердикт не стали

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На этой неделе прошло сразу два судебных заседания по делу экс-сотрудницы минобразования Мурманской области Лилии Хоруженко, которая год назад сбила 12-летнего велосипедиста Генриха Ширшова. А теперь подала иск на 100 тысяч рублей, которые потратила на ремонт своей машины.

Сама Хоруженко в суд не пришла, потому что попала в больницу - расстроилась из-за внимания к этой истории. Ее интересы представлял адвокат.

Родители Генриха на заседании пытались приобщить к делу экспертизу, которую сами заказали. Дело в том, что сразу после ДТП сотрудниками УГИБДД была составлена схема места аварии, но на ней не отмечено, где столкнулись машина и велосипед. Установить это пытались через экспертов.

Но судья решила не приобщаться материалы экспертизы к делу.

- Я не могу знать, что эксперт не был заинтересован, - отметила судья Жанна Свиридова.

Поэтому было принято решение о проведении независимой экспертизы. Ее доверили Мурманской лаборатория судебной экспертизы министерства юстиции России.

ИСТОЧНИК KP.RU