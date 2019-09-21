Мурмачнанин спас котенка, который залез в его машину погреться

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-21T08:49:18+03:00

Водителей предупреждают, чтобы проверяли моторные отсеки перед тем, как тронуться с места

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Весной северян предупреждают о кошкопаде: как только в квартирах окна все чаще открываются на проветривание, из них начинают падать домашние питомцы, которые не понимают всей опасности приоткрытой рамы.

А вот осенью и зимой беда другая. Кошки залезают в машины, чтобы погреться. Особенно любят сидеть на колесах или пробираться в моторный отсек, где становится тепло, например, от автозапуска.

Мурманчанин Иван Ишматуров столкнулся с такой ситуацией лично. Под капот его машины залез котенок.

- Владельцы автомобилей, будьте внимательны. С приходом холодов животные греются часто в моторном отсеке автомобилей. Сегодня одно чудо доставали, - написал мужчина в группе "Подслушано в Мурманске №1".

Это далеко не первый случай в городе.

- Как они уже достали греться! Вся машина в следах лапок постоянно! - подхватил тему Александр Катович.

ИСТОЧНИК KP.RU