2019-09-21T08:49:18+03:00
Дом. Семья

Мурмачнанин спас котенка, который залез в его машину погреться

Водителей предупреждают, чтобы проверяли моторные отсеки перед тем, как тронуться с места
Мария ПАШЕНКОВА
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Котенок забрался в машину, чтобы погреться. Фото: vk.com/pvm51Котенок забрался в машину, чтобы погреться. Фото: vk.com/pvm51
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Весной северян предупреждают о кошкопаде: как только в квартирах окна все чаще открываются на проветривание, из них начинают падать домашние питомцы, которые не понимают всей опасности приоткрытой рамы.

А вот осенью и зимой беда другая. Кошки залезают в машины, чтобы погреться. Особенно любят сидеть на колесах или пробираться в моторный отсек, где становится тепло, например, от автозапуска.

Мурманчанин Иван Ишматуров столкнулся с такой ситуацией лично. Под капот его машины залез котенок.

- Владельцы автомобилей, будьте внимательны. С приходом холодов животные греются часто в моторном отсеке автомобилей. Сегодня одно чудо доставали, - написал мужчина в группе "Подслушано в Мурманске №1".

Это далеко не первый случай в городе.

- Как они уже достали греться! Вся машина в следах лапок постоянно! - подхватил тему Александр Катович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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