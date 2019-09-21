Мурмачнанин спас котенка, который залез в его машину погреться
Весной северян предупреждают о кошкопаде: как только в квартирах окна все чаще открываются на проветривание, из них начинают падать домашние питомцы, которые не понимают всей опасности приоткрытой рамы.
А вот осенью и зимой беда другая. Кошки залезают в машины, чтобы погреться. Особенно любят сидеть на колесах или пробираться в моторный отсек, где становится тепло, например, от автозапуска.
Мурманчанин Иван Ишматуров столкнулся с такой ситуацией лично. Под капот его машины залез котенок.
- Владельцы автомобилей, будьте внимательны. С приходом холодов животные греются часто в моторном отсеке автомобилей. Сегодня одно чудо доставали, - написал мужчина в группе "Подслушано в Мурманске №1".
Это далеко не первый случай в городе.
- Как они уже достали греться! Вся машина в следах лапок постоянно! - подхватил тему Александр Катович.
ИСТОЧНИК KP.RU