Мурманский университет оштрафовали за то, что выкинул дела студентов на свалку

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-21T08:01:01+03:00

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В июне этого года рядом с Кицей случайно нашли свалку, которой в этом месте не должно было быть.

Установить того, кто виноват в загрязнении, было не так сложно, ведь на месте нашли личные дела студентов Мурманского института бизнес-образования (МИБО). Он уже несколько лет как закрыт, а в помещении идет ремонт.

Весь строительный мусор, а также документы подрядчик, которому доверили перевезти хлам, решил увезти не на мусорный полигон, а выбросить недалеко от Кицы. За это предприниматель попал под административную статью "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления". Ему выписали штраф в 40 тысяч рублей.

Но наказать решили и МИБО за то, что личные дела с персональными данными оказались у всех на виду.

- Управлением Роскомнадзора по Мурманской области в отношении МИБО был составлен протокол об административном правонарушении и направлен для рассмотрения в суд. По результатам рассмотрения дела мировым судьей вынесено постановление о признании вуза виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей, - сообщили в региональном Роскомнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU