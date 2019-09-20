Переселенцам дома №40 на Павлова придется оплачивать коммунальные услуги за обе квартиры

СЕГОДНЯ 18:34 2019-09-20T17:22:49+03:00

Мурманчане будут вынуждены платить за отопление в доме, где уже не живут. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В старом жилье северяне будут платить за отопление, а в новом за все ЖКУ

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Администрация Мурманска расселила жильцов разрушающейся двухэтажки на улице Павлова, 40. Временные квартиры им дали в домах на улицах Пономарева, Старостина, на проспекте Героев-североморцев и в Росляково. Мурманчане на новое жилье не жалуются, но вот раскошелится на «коммуналку» им нужно будет вдвойне.

- Жилищный комитет города нам предоставил просторную двухкомнатную квартиру на улице Пономарева. Она теплая, а в старом доме мы мерзли, дуло из всех щелей. Теперь смогу еще и спокойно гулять с коляской во дворе, ведь тот район был не слишком благоприятным, - рассказывает Ольга Пигульева, жительница дома №40 на Павлова. - Тем не менее, нам придется оплачивать отопление и за прежнюю квартиру и за эту, потому что в старом доме оно общее с первым подъездом. Остается надеяться, что в администрации города с этим разберутся.

Также, по словам Ольги, капитальный ремонт кирпичной двухэтажки затянется.

- На встрече с городскими властями нам рассказали, что проведение ремонтных работ планируется на год и больше. Но, честно сказать, с новой квартиры возвращаться в дом, который трещит по швам, не хочется. Я вообще не уверена, что его смогут восстановить, - поясняет она.

Напомним, что жителям второго подъезда многоквартирного дома на Павлова пришлось покинуть свою обитель из-за угрозы обрушения здания.

ИСТОЧНИК KP.RU