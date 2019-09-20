Тюменскому ветерану показали по видео могилу отца, которую нашли в Мурманской области

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-20T16:47:13+03:00

Ветеран из Тюменской области Сергей Торопов, переживший блокаду Ленинграда, много лет искал могилу отца. Фото: tyumen.er.ru

Мужчина мечтал сам приехать в Заполярье, но ему не позволило это сделать здоровье

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Ветеран из Тюменской области Сергей Торопов, переживший блокаду Ленинграда, много лет искал могилу отца. Наконец ему удалось узнать, что она находится в Мурманской области.

Вот только преклонный возраст и перенесенный инсульт не дали мужчине поехать в Заполярье.

- Супруга, Лидия Александровна, сказала, что если бы не инсульт – она меня отпустила бы. Но из-за проблем с сердцем она боится за меня, говорит, что здоровье нужно поберечь, - объяснил ветеран.

Но выход нашелся. Депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова обратилась к коллеге из Мурманской областной Думы Герману Иванову с просьбой помочь.

- Тот посетил Долину славы в Мурманской области и побывал на братской могиле, в которой похоронен отец тюменского ветерана. Специально для Сергея Торопова депутат записал видео и сделал фотографии комплекса и мемориальной плиты, на которой указано, что в братской могиле похоронен санинструктор Красной Армии Михаил Торопов, - сообщил представитель Ольги Швецовой.

Снимки, сделанные в Мурманской области, были переданы ветерану.

ИСТОЧНИК KP.RU