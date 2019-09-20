В Мурманской области пройдет «Кросс нации» и «Цифровой забег»
Уже завтра, 21 сентября, Заполярье примет участие в одном из самых массовых всероссийских физкультурных мероприятий – «Кроссе нации». В нынешнем году событие пройдет в нашем регионе уже в пятнадцатый раз. В состязаниях могут поучаствовать северяне любого возраста и уровня спортивной подготовки.
Региональный старт традиционно пройдет в Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта». Помимо этого, забеги состоятся и в других городах области.
- В рамках «Кросса нации» соревноваться любители спорта будут на дистанции в 1, 4, 6, 8 и 12 километров. Предусмотрены специальные забеги для дошколят на 100 метров и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также состязания по скандинавской ходьбе. На мероприятии ожидаются более четырех тысяч человек, - сообщают в комитете по физической культуре и спорту Мурманской области.
Отдельный стартом станет «Цифровой забег». В нем наряду с любителями пробегут путь в 4 километра спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.
Торжественная церемония открытия начнется 21 сентября в 13.50. Организаторы напоминают, что у участников забегов должна быть справка от врача о допуске к состязаниям.
ИСТОЧНИК KP.RU