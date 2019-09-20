2019-09-20T15:26:00+03:00
Происшествия

В Умбе соцработница украла у пенсионера почти 200 тысяч рублей

Сотрудница надеялась, что останется безнаказанной
Наталья ЛОБАНОВА
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За кражу северянку ждет сто часов обязательных работ.За кражу северянку ждет сто часов обязательных работ.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Женщина, работающая в Терском центре социального обслуживания населения, решила, что ей немного не хватает денег на жизнь. Поэтому решила воспользоваться служебным положением.

В 2016 году она отправилась на дом в поселок Умбу к местному 78-летнему пенсионеру, чтобы оказать ему свою профессиональную помощь. Пока северянин не видел, соцработница быстро похитила три его сберегательных сертификата на общую сумму свыше 196 тысяч рублей. Эти ценные бумаги она предъявила к оплате в разных отделениях банках в 2016 и 2017 году. Получив деньги, северянка потратила их на свои личные нужды.

- На женщину завели дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража с причинением значительного ущерба). На сегодняшний день прокурор Терского района уже взыскал с подсудимой 150 тысяч рублей, так что частично имущественный ущерб пенсионеру она погасила, - сообщают в прокуратуре Терского района.

Кандалакшский районный суд приговорил бывшего социального работника к 100 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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