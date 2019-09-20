В Мурманской области заработала региональная Ассоциация «Совет многоквартирных домов»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-20T13:14:19+03:00

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19 сентября в Мурманской области начала работу региональная Ассоциация «Совет многоквартирных домов».

Объединение было создано, чтобы привлечь северян к решению проблем в сфере ЖКХ. Как отметил заместитель губернатора региона Евгений Никора, ассоциация собственников поможет властям в этой работе. Но главной ее задачей, безусловно, станет отстаивание прав собственников.

- Важно, чтобы жильцы многоквартирных домов Мурманской области умели грамотно постоять за свои права, добиться от управляющих организаций комфортности своего проживания. Нам нужно стараться делать все, чтобы привить людям чувство собственника своего жилья. Чтобы человек, выходя из квартиры, понимал: это мой подъезд, мой дом, мой двор. Чувство это пока далеко не у всех присутствует, – отметил Евгений Никора, открывая первое заседание Ассоциации.

Замгубернатора заверил, что областное правительство поддержит активных собственников, и привел примеры тех дел, в которых Ассоциация может реально помочь власти. Например, выбрать дворы для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и дома для капремонта, бороться с перерасчетами, формировать график ремонта подъездов.

«Совет многоквартирных домов» будет помогать с бесплатной юридической помощью, разрабатывать предложения органам власти в интересах собственников жилья, распространять опыт управления домами.

ИСТОЧНИК KP.RU