В 2020 году в Мурманской области появятся три виртуальных концертных зала

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-20T13:11:08+03:00

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Культурные учреждения Заполярья получили средства из федерального бюджета для создания виртуальных концертных залов. Уже в 2020 году Детские школы искусств Ковдора и Полярного, а также Мончегорский городской центр культуры получат 7 миллионов 700 тысяч рублей на реализацию такого проекта. - «Виртуальный концертный зал» с помощью современных технологий позволит взрослым и детям насладиться шедеврами мирового классического искусства, даже не выходя из дома. В рамках проекта планируется проводить концерты академической музыки в режиме онлайн и офлайн, а также организовывать выступления артистов, творческих коллективов для аудитории любого возраста, - сообщают в комитете по культуре и искусству Мурманской области.

По технологичной задумке, залы будут оснащены специальными камерами, которые будут записывать концерты и транслировать их в интернете. Это должно способствовать просвещению северян, прививать любовь к классической музыке и к прекрасному в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU