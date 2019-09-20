Депутаты хотят разрешить рабочим шуметь по ночам во время ремонта дорог

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-20T09:57:15+03:00

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Этим летом в Мурманской области положили почти в два раза больше квадратных метров асфальта, чем в 2018 году - миллион! И в будущем объем будут только наращивать.

Вот только чтобы успевать ремонтировать дороги, надо... работать по ночам. Этим летом это уже попробовали на практике сначала в Апатитах, потом в Мурманске. И если жители первого города с пониманием отнеслись к новшеству, то вот в областном центре выросло число обращений в полицию из-за шума по ночам.

Поэтому депутаты Мурманской областной думы решили, что ради этого вопроса надо изменить законодательство. А конкретно, внести поправки в региональный закон "О тишине".

- Отдельные виды данных работ можно проводить лишь при определенном температурном режиме, потому для полного использования короткого летнего периода подрядчики вынуждены работать в три смены, в том числе в вечернее и ночное время. Работа строительных механизмов и машин, порой нарушает тишину и покой граждан. Предложено законодательно закрепить возможность проводить строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в муниципалитетах региона в период с 1 мая по 30 сентября с 20 часов до 24 часов и с 00.00 часов до 13 часов, - сообщили на заседании комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко.

При этом парламентарий призвал соблюдать паритет, чтобы и северяне могли отдыхать по ночам, и ремонт шел в хорошем темпе.

ИСТОЧНИК KP.RU