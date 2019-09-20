В Мурманской области начали строить крупнейший ветропарк за полярным кругом

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-20T09:31:28+03:00

Общий объем инвестиций в проект составит около 273 миллионов евро

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19 сентября в Мурманской области дали старт строительству крупнейшего ветропарка за полярным кругом. 57 турбин разместятся на площади в 257 гектаров. Ввод в эксплуатацию Кольской ВЭС запланирован на 2021 год.

Мощность объекта составит 201 МВт. Ветропарк сможет вырабатывать 750 ГВт/ч в год.

Строительство ведет «Enel Green Power». В торжественной церемонии закладки первого камня в основание ветропарка приняли участие глава Мурманской области Андрей Чибис, посол Италии в России Паскуале Терраччано, генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

- Мы с гордостью объявляем о расширении границ присутствия нашей компании. Опыт группы «Enel» способствует появлению объектов ветрогенерации в районах с непростыми экологическими и погодными условиями. Инновационный проект призван способствовать экономике Мурманской области и вносить свой вклад в энергетический комплекс страны за счет генерации энергии с нулевыми выбросами, – рассказал на церемонии Карло Палашано Вилламанья.

Общий объем инвестиций компании в Кольский ветропарк составит около 273 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU