В поисках Джульетты: В Мурманске ищут возлюбленную для нелетающего голубя

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-19T16:13:27+03:00

Желательно, чтобы в новом доме не было других животных, кроме подруги для птицы. Фото: из архива Татьяны Собко.

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Сейчас в семье мурманчинки Татьяны Собко живет голубь. На волю его выпустить нельзя - он умрет мучительной смертью. Дело в том, что летать он не может из-за перенесенной болезни под названием вертячка. Вирус поражает ткани, и птица на всю жизнь остается инвалидом.

Татьяна выходила голубя, живет он в тепле и сытости. Да только не очень счастлив - грустно ему без голубки.

- Птице полтора года, кушает, пьет, купается, оплодотворяет игрушечного голубя, строит гнездо и «высиживает» там. Не летает! Хорошо слетает со стула и стола, с подоконника, если выше - падает и ударяется. На 20 - 30 сантиметров вверх взлететь не может. Постараюсь отправить в регионы, если будет необходимость, - рассказала Татьяна Собко.

Для голубя ищут новый дом, желательно без других животных, и подругу.

- Голубь не ручной, но руки терпит, садится, когда привыкнет к конкретному человеку, специально не приручала, и это невозможно со взрослой птицей. Скучает, хочет общаться, когда захожу в комнату - выходит на середину, но опасается, - продолжает Татьяна.

Может, случится чудо, и где-то в Мурманской области найдется любовь для нашего ловеласа?

ИСТОЧНИК KP.RU