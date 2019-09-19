Мурманчанину не понравилась прическа знакомой, за что та получила бокалом по голове

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-19T16:17:09+03:00

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42-летняя северянка пригласила к себе на ужин приятеля, но тот счел хозяйку не слишком гостеприимной. Выпив спиртное, он начал оскорблять женщину, упрекать ее за внешний вид и манеру поведения. Но больше всего ему не угодила прическа мурманчанки. Уходя, разгневанный мужчина взял со стола пустой хрустальный бокал и кинул его в сторону северянки. Фужер угодил ей прямо в голову. Приехавшие медики зафиксировали у потерпевшей рвано-ушибленную рану. Травмы расценили, как причинившие легкий вред здоровью.

- Сотрудники полиции задержали гостя. Ранее 51-летний местный житель в поле зрения стражей порядка не попадал. Причиной столь неординарного поступка мужчина назвал неряшливый вид своей приятельницы, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено дело по статье 115 Уголовного Кодекса РФ (причинение легкого вреда здоровью). Ему грозит лишение свободы до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU