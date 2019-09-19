Мурманские врачи первыми в России провели уникальную операцию с новыми имплантами

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-19T13:51:10+03:00

Для этого сотрудник Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова прошел обучение в Лондоне

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У многопрофильного центра имени Пирогова новое достижение - в нем провели уникальную операцию. Такого еще не делал никто в России.

Название у вмешательства непростое - артроскопия плечевого сустава с использованием новейших тканевых имплантов. Хирург делает микронадрез, через который вводят эндоскоп, чтобы справиться с разными проблемами.

Уникальную операцию провел заведующий отделением травматологии и ортопедии стационара Сергей Боженко. Особенность ее в используемом материале.

- Импланты представляют из себя устройство фиксации шовного материала для устранения нестабильности плечевого сустава. Преимущества их в том, что они в разы выше ранее использовавшихся: малый диаметр и малая глубина введения позволяют поставить рядом несколько имплантов и тем самым обеспечивают надежную прочность; плюс используется не металл, а тканевая основа, - рассказала Ольга Конончук, специалист по связям с общественностью медицинского центра.

Чтобы научиться новому методу, Сергей Боженко специально ездил в Лондон на обучение.

- Обычно к нам на операции приходят пациенты, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом, к себе требовательны. До 40 лет - часты вывихи плеча и разрывы суставной губы, - рассказал Сергей Боженко. - После 40 лет – пациенты с разрывами суставной манжеты плеча. После операций пациенты нашего отделения находятся под присмотром в стационаре несколько дней. И далее проходят курс реабилитации уже дома.

Операция помогает лечить в том числе и артроз.

ИСТОЧНИК KP.RU