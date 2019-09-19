Мурманского водителя посадили на трое суток за тонировку

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-19T13:00:21+03:00

Северянин не стал убирать тонировку со стекол, надеясь, что не попадется снова. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Некоторые на своих ошибках не учатся, а наступают на одни и те же грабли снова и снова. Так, еще 16 мая этого года владельца автомобиля Land Rover привлекли к административной ответственности, так как стекла его иномарки были затонированы. Сотрудники ГИБДД потребовали снять тонировку и вручили мурманчанину соответствующее требование.

Тем не менее, житель заполярной столицы решил не обращать на это внимания и оставил стекла своей машины такими же темными. Поэтому 29 июля водителя снова остановили на дороге и опять привлекли к административной ответственности за подобное нарушение ПДД. Дорожные инспекторы завели дело в отношении мурманчанина по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

- По решению суда местному жителю было назначено наказание в виде ареста на трое суток, - сообщают в ГИБДД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU