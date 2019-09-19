2019-09-19T13:00:21+03:00
Общество

Мурманского водителя посадили на трое суток за тонировку

Северянин уже второй раз попадается инспекторам за подобное нарушение
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Северянин не стал убирать тонировку со стекол, надеясь, что не попадется снова.Северянин не стал убирать тонировку со стекол, надеясь, что не попадется снова.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Некоторые на своих ошибках не учатся, а наступают на одни и те же грабли снова и снова. Так, еще 16 мая этого года владельца автомобиля Land Rover привлекли к административной ответственности, так как стекла его иномарки были затонированы. Сотрудники ГИБДД потребовали снять тонировку и вручили мурманчанину соответствующее требование.

Тем не менее, житель заполярной столицы решил не обращать на это внимания и оставил стекла своей машины такими же темными. Поэтому 29 июля водителя снова остановили на дороге и опять привлекли к административной ответственности за подобное нарушение ПДД. Дорожные инспекторы завели дело в отношении мурманчанина по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

- По решению суда местному жителю было назначено наказание в виде ареста на трое суток, - сообщают в ГИБДД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Источник: у задержанного учредителя Мурманского морского пароходства нашли редкие картины и антиквариат
В Снежногорске бывшая жена решила отомстить мужу после 35 лет брака
Строители с проекта в Белокаменке попали в аварию из-за неудачного обгона
Сотрудник МЧС Мурманской области, попавшийся на мошенничестве с миллионами, получил условный срок
На острове рядом с Белым морем нашли неизвестный скелет
На "Коле" у Лавны столкнулись три машины: восемь человек в больнице
На исследователей Северного флота напал морж
Министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов может уйти в отставку
17-летний мончегорец принес наркотики в школу
Певица из Оленегорска победила в национальном конкурсе в Болгарии
В Оленегорске над храмом сфотографировали "крылья ангелов"
В Мурманске до конца осени ограничат движение из-за ремонта фонарей
В ДТП в Карелии пострадала мурманчанка с 3-летним ребенком
580 миллионов в карман: задержан учредитель Мурманского морского пароходства
Мурманчанин украл у знакомой драгоценности на 200 тысяч рублей
В Мурманске BMW столкнулся с манипулятором
Мурманчанину стало стыдно перед соседями, и он вернул судебным приставам 220 тысяч рублей
Андрей Чибис новому составу Совета депутатов: "Мурманск - столица Арктики - это пока вывеска в аэропорту"
В Апатитах мужчина на глазах у прокурора облил знакомого бензином и поджег
В Мурманской области будут выплачивать губернаторские стипендии по 37 и 100 тысяч рублей
Жители Мурманской области сообщили сразу о трех встречах с медведями
Пенсионер из Мурманска с ножом пошел на продавца магазина, но та выгнала его на улицу
В Мурманской областной библиотеке стартует акция «Читай книги в цифре!»
У маленького Богдана из Североморска-3, борющегося с раком 4 стадии, в Германии началось лечение
В Мурманской области перерасчет за обращение с ТКО можно получить, не выходя из дома