В Снежногорске бывшая жена решила отомстить мужу после 35 лет брака

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-19T12:23:40+03:00

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Сотрудники детских садов всегда бдительны - примечают подозрительных людей рядом с дошкольными учреждениями. Впрочем, действия 55-летней женщины и так бросались в глаза.

Северянка подошла к садику № 8 - дело происходило в Снежногорске. И стала чем-то обливать припаркованный рядом с забором Chevrolet. Одному из сотрудников учреждения это не понравилось, и он подошел к женщине, чтобы спросить, что она делает. В нос ударил стойкий запах бензина и алкоголя - дама явно была нетрезва. На вопрос, что происходит, она стала говорить, что так пытается решить проблемы в семье.

Как стало известно "КП", женщина развелась с мужем, в браке с которым была 35 лет. Он ушел к другой, а бывшая супруга не смогла с этим смириться: нашла машину его новой любви и хотела ее сжечь. Из-за того, что пыталась залечить душевные раны алкоголем, у нее возникли еще и проблемы на работе - начальник не допустил к делам и отправил домой.

- В данный момент по данному факту проводится проверка. В ближайшее время будет принято процессуальное решение, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Сама северянка в своем поступке раскаялась.

ИСТОЧНИК KP.RU