Строители с проекта в Белокаменке попали в аварию из-за неудачного обгона
Утром 19 сентября стало известно о серьезной аварии рядом с Лавной. Напомним, по первоначальным данным, здесь столкнулись Mitsubishi Lancer, Ford и "ВАЗ-2105". А в больницу обратились 16 человек.
Позднее в УГИБДД региона уточнили информацию.
- В 7.15 на 1405 километре автодороги «Кола» в Норвегии водитель Mitsubishi Lancer при обгоне попутно движущегося микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и допустил с ним столкновение. Оба автомобиля съехали в кювет. нерейсовый микроавтобус перевозил рабочих из Мурманска в поселок Белокаменка. В настоящее время имеется информация о 5 пострадавших, которые доставлены в медицинские учреждения с травмами, не представляющими угрозы жизни и здоровью, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
Третей машины в аварии не было. По данному ДТП проводится проверка.
На "Коле" у Лавны столкнулись три машины.Видео: vk.com/murmansk_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU