Строители с проекта в Белокаменке попали в аварию из-за неудачного обгона

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-19T11:37:15+03:00

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Утром 19 сентября стало известно о серьезной аварии рядом с Лавной. Напомним, по первоначальным данным, здесь столкнулись Mitsubishi Lancer, Ford и "ВАЗ-2105". А в больницу обратились 16 человек.

Позднее в УГИБДД региона уточнили информацию.

- В 7.15 на 1405 километре автодороги «Кола» в Норвегии водитель Mitsubishi Lancer при обгоне попутно движущегося микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и допустил с ним столкновение. Оба автомобиля съехали в кювет. нерейсовый микроавтобус перевозил рабочих из Мурманска в поселок Белокаменка. В настоящее время имеется информация о 5 пострадавших, которые доставлены в медицинские учреждения с травмами, не представляющими угрозы жизни и здоровью, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Третей машины в аварии не было. По данному ДТП проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/732940" frameborder="0"></iframe> На "Коле" у Лавны столкнулись три машины.Видео: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU