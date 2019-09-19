На "Коле" у Лавны столкнулись три машины: восемь человек в больнице

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-19T11:50:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 7.38 19 сентября серьезная авария случилась в районе 1404 километра федеральной трассы "Кола" рядом с поворотом на населенный пункт Лавна.

Здесь столкнулись сразу три машины, в том числе микроавтобус, перевозивший рабочих на стройку в Лавне: Mitsubishi Lancer, Ford и "ВАЗ-2105".

- Все пострадавшие самостоятельно покинули место ДТП, на 9 утра 8 человек обратились в Кольскую ЦРБ, - сообщил источник "КП".

Информация об обстоятельствах аварии уточняется в региональном УГИБДД. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, всего пострадало 16 человек.

Одной из причин аварии могла стать скользкая дорога - в Мурманской области по ночам уже заморозки и идет снег. Если в городах еще ситуация не так плоха, то вот за городом водителям на летней резине стоит быть осторожными. 18 сентября, первый по настоящему холодный день месяца после нежданного тепла, отметился столкновениями машин именно из-за неосторожного вождения в опасных условиях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/732940" frameborder="0"></iframe> На "Коле" у Лавны столкнулись три машины.Видео: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU