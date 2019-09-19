На исследователей Северного флота напал морж

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-19T11:57:21+03:00

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От мыса Тегетхофф острова Галля до мыса Аук острова Рудольфа - такой путь проделали участники комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Военнослужащие вместе с научной группой Русского географического общества повторили маршрут первооткрывателя архипелага Юлиуса Пайера.

Назвать спокойным этот путь было нельзя, хотя он, конечно, был не так тяжел, как для исследователей позапрошлого века. Но природа Арктики все равно неприветливо встречает людей. Так, на людей напала самка моржа.

- При высадке на мысе Геллера группе исследователей пришлось спасаться от самки моржа, которая, оберегая своих детенышей, напала на экспедиционную шлюпку. Серьезных неприятностей удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих Северного флота, сумевших отвести лодку от животных, не нанеся им вреда, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Теперь же у военных и ученых - новое испытание. Спасательное буксирное судно «Алтай», на котором они передвигаются, находится в районе острова Алджера, где очень сложные гидрометеорологические условия плавания из-за скопления льдин и айсбергов.

Но отступать нельзя - на мысе Аук ищут место возможного захоронения отважного русского полярного исследователя Георгия Седова, погибшего при «штурме» Северного полюса в 1914 году.

ИСТОЧНИК KP.RU