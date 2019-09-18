Малолетний мончегорец принес наркотики в школу

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-18T16:59:08+03:00

Подростка отправят в воспитательную колонию на три года

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17-летний житель Мончегорска решил немного развлечься, купив у незнакомца 14 таблеток с психотропным веществом. Наркотики парень нашел в «закладке» на улице Бредова и носил с собой. 9 апреля нынешнего года он принес таблетки в школу, где его «застукали» учителя. Педагоги вызвали сотрудников полиции, которые и забрали у подростка психотропные пилюли. Общий вес таблеток был больше 5 граммов, что является крупным размером.

- Ученик находится под подпиской о невыезде. Свою вину он полностью признал, пояснив, что таблетки приобрел лично для себя. Сейчас оперативники ищут человека, организовавшего «закладку» и причастного к незаконному сбыту психотропных веществ, - сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Подростку назначено наказание в виде лишения свободы на три года в воспитательной колонии. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU