Певица из Оленегорска победила в национальном конкурсе в Болгарии

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-18T16:46:13+03:00

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Юная северянка София Макарчук взяла главный приз на конкурсе молодых певцов в Болгарии. Фестиваль проходил в городе Полски Трымбеш, где жительнице Оленегорска местный мэр лично вручил высшую награду.

Наша землячка исполнила песню не только на русском языке, но также спела на болгарском. Девушку поддерживала ее наставница, преподаватель музыкальной школы Оленегорска Мария Махно.

- На фестивале раскрывали свой талант юные певцы из Болгарии, а жительница Оленегорска стала первым иностранным участником мероприятия. Так, конкурс стал международным. Помимо выступлений у северянки было много встреч, одна из самых ярких – со знаменитым болгарским эстрадным исполнителем Веселином Мариновым, - сообщают в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

София Макарчук попала на такой конкурс благодаря дружбе, сложившейся между северянами и болгарским народом. В этом году делегация из Восточной Европы приехала на фестиваль славянских культур «Ворота Солнца», который проходил в Оленегорске. Общение с местными жителями и сам праздник настолько понравился гостям, что оленегорцев пригласили участвовать в Национальном конкурсе молодых певцов в Болгарии. Теперь взаимные визиты решено продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU