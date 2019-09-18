В Оленегорске над храмом сфотографировали "крылья ангелов"

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-18T15:22:17+03:00

Над храмом в Оленегорске проплывали облака, похожие на крылья ангелов. Фото: vk.com/pvo51

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17 сентября северяне любовались необычайно красивым небом. Казалось, что какой-то художник резкими мазками кисти раскрасил природный холст. Или ветер разогнал краску. Так выглядели перистые волнистые облака.

Жители Оленегорска ими тоже любовались. А заодно гадали, на что они похожи. Так, облака над храмом преподобного Димитрия Прилуцкого оказались похожи на крылья ангелов. Что достаточно символично.

Правда, некоторые оленегорцы увидели несколько другое.

- Журавлей, аистов или гусей больше напоминают, - написал в "ВКонтакте" Сергей Пенсионеров.

Напомним, недавно в небе над Мурманском наблюдали огромные дыры, которые были видны даже со спутника. В апреле тоже над областным центром запечатлели облака Ван Гога. А над Апатитами словно развернулись полотна Дали.

ИСТОЧНИК KP.RU