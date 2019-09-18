2019-09-18T15:07:05+03:00
Происшествия

В ДТП в Карелии пострадала мурманчанка с 3-летним ребенком

Жители Заполярья отделались ушибами
Наталья ЛОБАНОВА
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Водитель отвлекся от управления иномаркой и вылетел в кювет. Фото: Госавтоинспекция КарелииВодитель отвлекся от управления иномаркой и вылетел в кювет. Фото: Госавтоинспекция Карелии
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Автовладельцы бывают очень неосторожными на дорогах, особенно в темное время суток, сколько бы их не предупреждали. А ведь на секунду забыв о том, что ты за рулем, можно попасть в очень неприятную ситуацию и не добраться благополучно до дома.

Так, 17 сентября, ранним утром 29-летний северянин ехал на своем Kia Rio с двумя попутчиками по автодороге «Кола». На 711 километре он отвлекся, не справился с управлением и съехал в кювет. Авария случилась в Сегежском районе в 04:20.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ушибы получил 3-летний пассажир, который находился в детском кресле, и 23-летняя пассажирка автомобиля Kia Rio. Выяснилось, что все они жители Мурманска, - сообщают в Госавтоинспекции Карелии.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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