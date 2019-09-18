2019-09-18T14:10:40+03:00
Общество

Мурманчанину стало стыдно перед соседями, и он вернул судебным приставам 220 тысяч рублей

Должник мог лишиться своей машины, если бы не оплатил долг
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянину пришлось вернуть долг, чтобы не лишится своей машины.Северянину пришлось вернуть долг, чтобы не лишится своей машины.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Не все любят оплачивать налоги, забывают про них, а они копятся. Так и житель Мурманска задолжал судебным приставам больше 220 тысяч рублей.

Те, собираясь взыскать с должника нужную сумму, обнаружили автомобиль Ford, принадлежащий северянину. И пытались встретиться с мужчиной, чтобы объяснить ему всю процедуру. Но вот только дверь в свою квартиру тот не открывал, и приставы не могли проверить имущество по месту проживания должника.

- Через несколько дней должник сам пришел в отдел судебных приставов. И спросил, почему к нему приходят домой, доставляя неудобства соседям. В ответ северянину напомнили о долге, который он не оплачивает. Должнику пояснили, что если он не вернет необходимую сумму, его автомобиль арестуют, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Видимо, жителя Заполярья стала грызть совесть, так как в тот же день он снова посетил судебных приставов со словами: «Хочу оплатить весь долг... и не приходите ко мне больше - стыдно перед соседями». Теперь исполнительное производство окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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