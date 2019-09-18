2019-09-18T11:30:46+03:00
Политика

Андрей Чибис новому составу Совета депутатов: "Мурманск - столица Арктики - это пока вывеска в аэропорту"

Парламентариям предложили сделать город, который обсуждают
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Андрей Чибис предложил новому составу горсовета Мурманска обсудить будущую работу. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис предложил новому составу горсовета Мурманска обсудить будущую работу. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

С весны, когда у Мурманской области появился новый "главный управляющий", заметно изменились настроения на политической арене. Если раньше Марина Ковтун и отцы Мурманска общались довольно холодно, то теперь видна тенденция к здоровому сотрудничеству.

17 сентября по инициативе избранного губернатора Андрея Чибиса прошла встреча с депутатами шестого созыва горсовета областного центра. Напомним, его состав северяне также определили 8 сентября.

- Задача, которая перед нами поставлена президентом, с учетом геополитической важности нашего региона, – превратить Мурманск в настоящую столицу Арктики. Пока это просто идея, вывеска в аэропорту. А для того чтобы на деле формировать содержательную позицию в арктическом макрорегионе, нам с вами предстоит очень много сделать. Превратить Мурманск в город, куда едут, который обсуждают, город, в котором, несмотря на климат, удобно и комфортно жить и работать, - обратился к народным избранникам Андрей Чибис.

Он предложил работать по трем главным направлениям: благоустройство города, развитие жилищного строительства и создание Нового Мурманска, инновационного кластера на западном берегу Кольского залива. Еще одна цель - добиться, чтобы через два года Международный арктический форум прошел именно в нашем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманчанину стало стыдно перед соседями и он вернул судебным приставам 220 тысяч рублей
В Апатитах мужчина на глазах у прокурора облил знакомого бензином и поджег
В Мурманской области будут выплачивать губернаторские стипендии по 37 и 100 тысяч рублей
Жители Мурманской области сообщили сразу о трех встречах с медведями
Пенсионер из Мурманска с ножом пошел на продавца магазина, но та выгнала его на улицу
В Мурманской областной библиотеке стартует акция «Читай книги в цифре!»
У маленького Богдана из Североморска-3, борющегося с раком 4 стадии, в Германии началось лечение
В Мурманской области перерасчет за обращение с ТКО можно получить, не выходя из дома
После возмущения северян стоимость проезда по маршруту Мишуково-Мурманск опять понизили
Хибины укрыл сентябрьский снег
В Мурманске один бездомный убил другого из-за ревности
Из Дома культуры в Алакуртти вор вынес три ноутбука и музыкальные инструменты
В Мурманской области стало больше тяжких преступлений, краж и случаев мошенничества
Андрей Чибис заставил главу Полярных Зорь досрочно вернуться из отпуска
Пропавшую в Мурманске 17-летнюю девушку нашли в Оленегорске
В Санкт-Петербурге пытались собрать крыло сове, которую спасли в Североморске
В Мурманске стартовал конкурс «Учитель города – 2019»
Маршрут «Корона Хибин» попал в Книгу рекордов Гиннесса для ультрамарафонцев
Мурманчанам и главе области не понравилась обновленная площадь Первоучителей
В Мурманске 17-летняя девушка вышла из общежития и пропала
Теплоход «Клавдия Еланская» отправится в октябре на ремонт
В Мурманской области оказались одни из самых высоких тарифов ЖКХ в стране
В Мурманске мужчина пытался насильно посадить девушку в свою машину
В Никеле и Киркенесе пройдет фестиваль кино «Северный Характер: green screen»
Во вторник в Мурманской области ожидается снег
Мужчина, который выпал из окна больницы в Кировске, умер в реанимации
Мурманчанин украл в порту больше 77 килограммов трески, горбуши и кальмара
Бывший заместитель губернатора Анатолий Векшин займет аналогичную должность в правительстве Челябинской области