Андрей Чибис новому составу Совета депутатов: "Мурманск - столица Арктики - это пока вывеска в аэропорту"

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-18T11:30:46+03:00

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С весны, когда у Мурманской области появился новый "главный управляющий", заметно изменились настроения на политической арене. Если раньше Марина Ковтун и отцы Мурманска общались довольно холодно, то теперь видна тенденция к здоровому сотрудничеству.

17 сентября по инициативе избранного губернатора Андрея Чибиса прошла встреча с депутатами шестого созыва горсовета областного центра. Напомним, его состав северяне также определили 8 сентября.

- Задача, которая перед нами поставлена президентом, с учетом геополитической важности нашего региона, – превратить Мурманск в настоящую столицу Арктики. Пока это просто идея, вывеска в аэропорту. А для того чтобы на деле формировать содержательную позицию в арктическом макрорегионе, нам с вами предстоит очень много сделать. Превратить Мурманск в город, куда едут, который обсуждают, город, в котором, несмотря на климат, удобно и комфортно жить и работать, - обратился к народным избранникам Андрей Чибис.

Он предложил работать по трем главным направлениям: благоустройство города, развитие жилищного строительства и создание Нового Мурманска, инновационного кластера на западном берегу Кольского залива. Еще одна цель - добиться, чтобы через два года Международный арктический форум прошел именно в нашем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU