В Мурманской области будут выплачивать губернаторские стипендии по 37 и 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-18T09:59:16+03:00

Размер вознаграждений в этом году увеличился в два раза

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Среди прочих мер поддержки талантливой молодежи в Мурманской области есть именные стипендии от губернатора региона.

- Они присуждаются наиболее отличившимся школьникам и студентам за успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной и общественной деятельности, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Обычно стипендии выдаются в конце года. Их будущим обладателям очень повезло: в этом году размер выплат увеличится.

- Теперь ежегодно будут выплачиваться 100 стипендий по 37 тысяч рублей рублей и 5 стипендий по 100 тысяч. Также будет продолжена работа над единой системой выявления и сопровождения юных талантов, чтобы у каждого ребенка была возможность проявить себя, - уточнил врио губернатора Андрей Чибис.

Ранее выплачивалось 100 стипендий по 18,5 тысяч рублей каждая и пять стипендий «Олимп» (высшая форма поощрения) по 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU