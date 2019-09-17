2019-09-17T17:16:56+03:00
Звезды

В Мурманской областной библиотеке стартует акция «Читай книги в цифре!»

Мероприятие приурочено к Международному дню электронной книги
Наталья ЛОБАНОВА
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Всех участников акции ждет насыщенная культурная программа. Фото: gov-murman.ruВсех участников акции ждет насыщенная культурная программа. Фото: gov-murman.ru
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С 18 по 26 сентября в Мурманской областной научной библиотеке пройдет акция «Читай книги в цифре!». В этом году событие приобрело статус регионального. Рассчитано оно на северян любого возраста.

В рамках акции всех участников ждут интересный электронный дайджест, различные видеоролики и буктрейлеры (ролики о книгах), литературная дуэль и посещение арт-галереи.

Так, северянам представят сборник «Что почитать? Лучшие книги!», который расскажет о победителях литературной премии «Электронная буква», шедеврах отечественной фантастики, романах на все времена и других изданиях.

Также на мероприятии покажут видеоролики, которые познакомят читателей с произведениями о путешествиях и о сюжетах, вдохновивших музыкантов. Помимо этого, участникам представят «10 лучших экранизированных бестселлеров», наилучшим образом отразивших в кино авторский замысел.

- Поклонники интеллектуальных поединков могут сразиться в литературной дуэли «По следам литературных героев», а также посетить арт-галерею. Взрослым и детям расскажут о литературных новинках и электронных ресурсах библиотеки, с которыми можно работать, не выходя из дома, - отмечают в комитете по культуре и искусству Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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