После возмущения северян стоимость проезда по маршруту Мишуково-Мурманск опять понизили

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-17T18:17:37+03:00

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16 сентября в заполярных пабликах в «ВКонтакте» разлетелись фотографии билетиков из пригородного автобуса № 111 Мишуково - Мурманск. Напомним, он изменил маршрут из-за закрытия на реконструкцию моста через Тулому. Северяне возмутились – стоимость проезда увеличилась на семь рублей (со 107 рублей до 114)! Оно и понятно: в администрации Кольского района обещали, что этого не будет.

- Важно не допустить подорожания билетов на этих социальных рейсах. Минтранс должен субсидировать эти маршруты. В свою очередь мы предусмотрим в своем бюджете субсидию на наши рейсы: Тулома – Мурмаши и Мишуково – Мурманск. Население не должно почувствовать увеличение стоимости проезда, - говорил еще в конце августа глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Ситуацию «КП» прокомментировал начальник отдела транспорта по Мурманской области Валентин Викторов.

- Да, так действительно произошло, цена повысилась. Маршрут автобуса № 111 увеличился на 2 километра, так как он стал заходить в Колу из-за закрытия моста. Отсюда и удорожание, - сообщил Валентин Викторов.

Тем не менее, в минтрансе пообещали понизить стоимость как можно скорее. Так, уже сегодня, 17 сентября, оплата проезда в пригородном транспорте стала прежней.

- Тарифы восстановлены. Расценка установлена такая же, какой была до закрытия Кольского моста через Тулому, - поясняет начальник отдела транспорта по Мурманской области.

Поэтому теперь жителям отдаленных поселений волноваться не стоит – они смогут добраться до Мурманска и обратно по старой стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU