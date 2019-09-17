В Мурманске один бездомный убил другого из-за ревности

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-17T18:23:20+03:00

Мужчины поссорились из-за женщины, и один из них схватился за нож

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В каких бы жизненных обстоятельствах ты не оказался, для любви всегда найдется время. Правда, иногда от нее до ненависти - один шаг.

8 августа рядом с домом № 28 по улице Промышленной сотрудники пункта приема металлолома нашли тело 59-летнего мужчины. Оказалось, что убил его 34-летний приятель. Оба мурманчанина были бездомными.

Убийца и его жертва вместе выпивали. А потом у них начался спор из-за дамы сердца. Молодой человек схватил нож и ударил пенсионера в правую лопатку. Удар оказался смертельным.

- Злоумышленник был установлен и задержан в кратчайший срок. В настоящее время ему предъявлено обвинение, в ходе производства следственных действий он признал вину в совершении преступления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU