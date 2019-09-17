2019-09-17T12:07:44+03:00
Происшествия

Из Дома культуры в Алакуртти вор вынес три ноутбука и музыкальные инструменты

22-летний северянин вынул стекло из двери и вставил обратно, чтобы его не поймали
Наталья ЛОБАНОВА
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Местный Дом культуры смог вернуть обратно похищенное имущество.Местный Дом культуры смог вернуть обратно похищенное имущество.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Одним осенним утром руководителя сельского Дома культуры в Алакуртти ждал неприятный сюрприз. Пропало казенного имущества почти на 200 тысяч рублей!

Обратившись в полицию, руководитель рассказал, что неизвестные проникли в здание и похитили три ноутбука, электросинтезатор, две электрогитары и аксессуары к музыкальным инструментам.

Как оказалось, преступник попал в здание, вынув стекло двери запасного выхода. Вот только осторожным он не был и наследил: стражи порядка сняли отпечатки рук и обуви.

- Сотрудники уголовного розыска смогли установить и задержать правонарушителя. Им оказался местный 22-летний житель. Раньше он был неоднократно судим. Молодой человек признал свою вину и пояснил полицейским, что похитил технику для продажи. Стекло в дверь он вставил обратно, надеясь, что его не поймают, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Похищенное имущество у него забрали и вернули в Дом культуры. Злоумышленнику светит лишение свободы до пяти лет. Сейчас он находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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