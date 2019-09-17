2019-09-17T11:46:36+03:00
Происшествия

В Мурманской области стало больше тяжких преступлений, краж и мошенничества

Но в целом число правонарушений сократилось
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманске не изменилось число убийств, но стало меньше жертв. Фото: архив "КП"В Мурманске не изменилось число убийств, но стало меньше жертв. Фото: архив "КП"
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С одной стороны статистика от прокуратуры Мурманской области радует, а вот с другой - печалит.

Делом в том, что в ведомстве посчитали число преступлений с начала года и до августа. За восемь месяцев их зарегистрировали 7 979 и, пусть не намного, всего на 0,9% или 72 правонарушения, их меньше, чем за такой же период 2018-го.

А вот ложка дегтя - в регионе выросли показатели по серьезным преступлениям.

- Число краж и мошенничеств увеличилось на 1,4% и 19,9% соответственно, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наоборот, уменьшилось на 11,5%. Эти три вида - самые популярные преступления в Мурманской области. Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 10% (с 1 576 до 1 734), их удельный вес увеличился на 2,2% и составил 21,7%, - привели данные в прокуратуре.

Прокуратура изучила преступления за последние восемь месяцев. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Прокуратура изучила преступления за последние восемь месяцев.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Зато убийств осталось столько же, хотя при этом уменьшилось число жертв - за полгода по злой воле других погиб 81 северянин. Зато больше стало тех, кто получил тяжелые травмы - таких уже 164 человека.

- Значительная динамика (+60,6%) отмечается по зарегистрированным преступлениям (1 688), совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, - уточнили в ведомстве.

Кстати, почти каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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