В Мурманске стартовал конкурс «Учитель города – 2019»

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-17T09:12:02+03:00

Состязания пройдут как для опытных педагогов, так и для новичков

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В столице Заполярья начался традиционный конкурс «Учитель города – 2019». В этот раз за звание лучшего педагога поборются 32 сотрудника школ, лицеев и гимназий Мурманска. Соревнования включают две номинации: «Педагогический поиск» и «Педагогический дебют». Первая – для опытных преподавателей, вторая – для новичков, чей стаж не превышает трех лет.

– Главные победители конкурса – дети, ведь именно на них направлено все мастерство, творчество и невероятный позитивный дух наших конкурсантов, – отметила глава Мурманска Тамара Прямикова. – Яркие и неординарные уроки - залог успешной учебы. А с этим северные педагоги справляются прекрасно.

Конкурс будет длиться с 16 по 22 сентября. В программе будут не только учебные занятия, но и творческие соревнования, импровизированные родительские собрания, дискуссии и мастер-классы.

– Я думаю, что каждый учитель должен хоть раз поучаствовать в подобном мероприятии. Это очень полезный обмен опытом и возможность по-настоящему заявить о себе, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Итоги конкурса педагогического мастерства станут известны 3 октября, накануне празднования Дня города и Дня учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU