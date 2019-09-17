2019-09-17T09:08:19+03:00
Общество

Маршрут «Корона Хибин» попал в Книгу рекордов Гиннесса для ультрамарафонцев

Но пока преодолеть его смог лишь его создатель Василий Комиссаров за 35 часов и 29 минут
Елена МОЛОДЦОВА
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На каждой вершине Василий Комиссаров закрепил по белой ленте, что по древней традиции означает благодарность духам гор за то что позволили подняться на вершину. Фото: Из личного архива Василия КомиссароваНа каждой вершине Василий Комиссаров закрепил по белой ленте, что по древней традиции означает благодарность духам гор за то что позволили подняться на вершину. Фото: Из личного архива Василия Комиссарова
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Маршрут «Корона Хибин» появился на карте год назад, но уже получил мировое признание. Трейл по 11 высочайшим вершинам Хибин разработал известный мурманский ультрамарафонц, сотрудник УФСИН по Мурманской области Василий Комиссаров. Преодолеть от начала до конца созданный маршрут сам он смог только этой осенью - раньше погода не позволяла.

- До последнего не верил в успех. Август был холодным и пасмурным, мониторил погоду каждый день, теплых и ясных дней не было вообще. Создалось впечатление, что проще на Эвересте поймать "погодное окно" чем в Хибинах! И вот в первый день осени, 1 сентября решил, попытка не пытка и все получилось, рассказывает «КП» Василий Комиссаров.

Покорять «Корону Хибин» Василий Комиссаров отправился с рюкзаком весом в восемь килограммов, что сказалось на итоговом времени прохождения. Драгоценные минуты пришлось потратить на фото и видеофиксацию достижений для проекта FastestKnownTime, в историю которого теперь входит «Корона Хибин».

- Это, считайте, мировое признание. FastestKnownTime - это мировая информационная база маршрутов и их рекордов преодоления. Практически как Книга рекордов Гиннесса, но для ультрамарафонцев. Более 1200 маршрутов по всему миру, более 1700 атлетов, среди которых самые сильные спортсмены мира. Ну и я теперь в этом списке, что очень приятно, - говорит Василий Комиссаров.

120 километров с набором высот в 6500 метров мурманский ультрамарафонец преодолел за 35 часов и 29 минут. Василий Комиссаров уверен, что мог бы сделать это за 30 часов, а элитные спортсмены вполне могут уложиться и в 24 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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