2019-09-16T17:25:03+03:00
Общество

В Мурманской области оказались одни из самых высоких тарифов ЖКХ в стране

В среднем северяне тратят на коммуналку 6881 рубль в месяц
Ника СВЕТЛОВА
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Жителям Мурманской области повезло больше, чем Камчатского края, но меньше, чем Дагестана.Жителям Мурманской области повезло больше, чем Камчатского края, но меньше, чем Дагестана.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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То, что мы очень много платим за коммунальные услуги, в общем-то, и не новость для северян. Мурманская область входит в число мазутозависимых регионов страны. А процесс газификации и перехода на биотопливо у нас только начался.

Но все же иногда хочется увидеть исследования, которые бы показали - северянам стало легче платить за ЖКХ. Увы, пока об этом приходится только мечтать. РИА Новости составили рейтинг городов по платежам за коммунальные услуги.

Под подсчетам, в среднем жители Мурманской области платят в месяц 6881 рубль. Из 85 мест это 70-е. Впрочем, самый высокий показатель у Камчатского края - 9750 рублей. Следом идут Магаданская область (8105 рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (8098 рублей).

Меньше всего за ЖКХ платят в Дагестане (2445 рублей). В числе регионов-счастливчиков также Ингушетия (2490 рублей) и Хакасия (2560 рублей). Москвичи тратят 6479 рублей, а петербуржцы - 6009 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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