В Никеле и Киркенесе пройдет фестиваль кино «Северный Характер: green screen»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-16T16:42:01+03:00

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С 26 по 29 сентября северян уже во второй раз порадует Международный фестиваль экологического и социального кино «Северный Характер: green screen». Мероприятие развернется на границе России и Норвегии.

Участниками конкурсной программы кинофестиваля станут 12 документальных и короткометражных игровых фильмов, которые сняли режиссеры из России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Их мастерство будут оценивать члены международного жюри. В почетных гостях - российский режиссер Павел Чухрай, который лично представит северянам свою кинокартину «Холодное танго».

Кинофорум пройдет на площадках норвежского Киркенеса и российского Никеля. В Киркенесе показы состоятся в библиотеке Сёр-Варангера и «Самовар-театре». В Никеле зрители смогут увидеть ленты в центральной библиотеке, визит-центре заповедника «Пасвик», арт-центре «Вторая школа» и в Доме культуры «Восход».

«Северный Характер: green screen», используя язык кинематографа, напомнит и об общей борьбе России и Норвегии против нацизма. В октябре этого года празднуется 75-летие освобождения Красной армией территории Восточного Финнмарка. Так, в честь памятного события покажут художественный фильм «Под каменным небом».

На мероприятии также пройдут фотовыставки «Лофотены» и «Красота Севера», концерты норвежской группы «Группа крови», российских музыкальных команд «Шиш DA Малина» и «Партизан FM».

С полной программой можно ознакомиться в группе кинофестиваля «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU