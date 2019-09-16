Мурманчанин украл в порту больше 77 килограммов трески, горбуши и кальмара

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-16T18:17:36+03:00

Мужчина решил забрать себе рыбу на сумму больше 19 тысяч рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Северянину грозит до двух лет лишения свободы

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Житель заполярной столицы решил воспользоваться своим служебным положением, чтобы полакомиться свежими морепродуктами. И украл у одной из компаний, находящихся в рыбном порту, продукцию. Но безнаказанным ему уйти не удалось.

29-летнего нарушителя нашла транспортная полиция.

Как оказалось, злоумышленник работал старшим мастером той самой транспортной организации, которой принадлежала рыба. Во время своей смены он присвоил дары моря, которые доверил ему собственник.

- Мужчина украл коробки, в которых лежало филе трески весом больше 40 килограммов, 7 килограммов кальмара и 30 килограммов горбуши. Когда он вывозил похищенное, его задержали сотрудники транспортной полиции. Ущерб составил свыше 19 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено дело по статье 160 Уголовного кодекса РФ (Присвоение или растрата). Ему светит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU