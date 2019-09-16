Ответственным за отопление в Мурманской области дали сутки, чтобы в домах северян стало тепло

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-16T14:05:54+03:00

Прошло уже четыре дня, как в Мурманской области начался отопительный сезон, но некоторые северяне все еще мерзнут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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С прошлой недели в Мурманской области завершился ледниковый период и тепло стали подавать в жилые дома. Уже сейчас батареи должны быть горячими во всех домах, да только северяне жалуются, что они все еще холодные. Проблему подняли на оперативном совещании в правительстве региона.

Так, оказалось, что в Мурманске 99% домов получили паспорта готовности. Оставшиеся 4 здания сейчас проходят через капитальный ремонт, и сети в них только ремонтируются.

- Почему мы готовим дома так поздно? Вы говорите, что так всегда делают. Это получается, что зимой люди без отопления сидят, - возмутился врио губернатора Андрей Чибис.

Впрочем, даже если есть паспорта готовности, это не говорит о теплых трубах. Так, в Мурманске в 320 домах до сих пор проводят регулировку отопления. В Видяево только 70% жилфонда подготовили к зиме.

Как отчиталась глава региональной Госджилинспекции Алена Кузнецова, на "горячую линию" по отоплению поступило 52 звонка от недовольных северян. Хотя позже жители того же Мурманска сообщили в соцсетях, что не смогли дозвониться - линия все время занята.

- Были бравые доклады, что подготовиться к зиме успеваем. А сейчас находятся проблемы и отговорки, - остался недоволен Андрей Чибис.

Всем ответственным от глав муниципалитетов до ГЖИ он дал день, чтобы разобрались с проблемами по отоплению. А также глава региона сообщил, что все жалобы в соцсетях должны обрабатываться и приравниваться к официальным заявлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU