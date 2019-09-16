В Кандалакше состоялась футбольная акция «Уличный красава-2019»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-16T13:17:43+03:00

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В прошедшую пятницу, 13 сентября, в Кандалакше прошел муниципальный этап Всероссийской футбольной акции 5х5 под названием «Уличный красава-2019».

Соревновались четыре команды в двух возрастных подгруппах. На стадионе «Локомотив» боролись за победу команды «Фортуна» и «Силком». Игра развернулась между футболистами группы 14-15 лет. Матч завершился со счетом 2:9 в пользу «Силкома».

В соревнованиях команд «Вектор» и «Альфа» между ребятами постарше, 16-17 лет, победу одержала сборная «Альфа» со счетом 2:3. Молодые северяне тренируются в подростково-молодежном клубе «Метеор».

Сейчас команды-победители готовятся к региональным соревнованиям, которые пройдут 29 сентября в Мурманске.

- Цель такой акции - обратить внимание подростков на здоровый образ жизни и дать им возможность проявить себя в дворовом футболе. Те команды, которые победят уже в финальных играх, получат сертификаты на установку футбольной площадки и площадки для воркаута в своём городе, а также фирменные мячи и сувениры, - сообщают на официальном сайте администрации Кандалакши.

ИСТОЧНИК KP.RU