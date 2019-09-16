В Мурманске на "зебре" у Долины Уюта сбили сначала девушку, а потом девочку
Участок улицы Ломоносова в Мурманске, что проходит рядом с легкоатлетическим манежем, должен вызывать у водителей желание сбавить скорость и аккуратно проезжать пешеходные переходы. Ведь здесь часто ходят дети (рядом еще и находится школа). Но автолюбители явно не считают нужным быть начеку.
И очень зря. За минувшие выходные на "зебре" без светофора в районе дома №21/10 сбили сразу двух пешеходов.
Сначала в 14.10 14 сентября под колеса Mercedes попала 18-летняя девушка. За рулем иномарки был 52-летний мужчина. А на следующий день около 19.40 на этом же переходе Ford под управлением тоже 52-летнего водителя наехал на 12-летнюю девочку.
- Обе пострадавшие были обслужены амбулаторно, - рассказала официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
В обстоятельствах двух ДТП разбираются.
ИСТОЧНИК KP.RU