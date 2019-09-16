2019-09-16T11:21:25+03:00
Происшествия

В Мурманске на "зебре" у Долины Уюта сбили сначала девушку, а потом девочку

Водители не пропустил северянок на нерегулируемом переходе
Мария ПАШЕНКОВА
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На нерегулируемом пешеходном переходе у легкоатлетического манежа за выходные сбили сразу двух пешеходов.На нерегулируемом пешеходном переходе у легкоатлетического манежа за выходные сбили сразу двух пешеходов.
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Участок улицы Ломоносова в Мурманске, что проходит рядом с легкоатлетическим манежем, должен вызывать у водителей желание сбавить скорость и аккуратно проезжать пешеходные переходы. Ведь здесь часто ходят дети (рядом еще и находится школа). Но автолюбители явно не считают нужным быть начеку.

И очень зря. За минувшие выходные на "зебре" без светофора в районе дома №21/10 сбили сразу двух пешеходов.

Сначала в 14.10 14 сентября под колеса Mercedes попала 18-летняя девушка. За рулем иномарки был 52-летний мужчина. А на следующий день около 19.40 на этом же переходе Ford под управлением тоже 52-летнего водителя наехал на 12-летнюю девочку.

- Обе пострадавшие были обслужены амбулаторно, - рассказала официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В обстоятельствах двух ДТП разбираются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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