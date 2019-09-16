В Мурманске будут судить десантника, который убил в День ВДВ другого бойца в голубом берете

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-16T09:35:54+03:00

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Этот День ВДВ в Мурманской области с одной стороны прошел спокойно - те, кто прошел службу в этом роде войск не стали в ненастную дождливую погоду купаться в фонтанах. Но этот день запомнился дракой между "голубыми беретами".

Мужчины, служившие в ВДВ, отдыхали в культурно-парковом комплексе имени О.П. Найденова. Конечно, не без алкоголя. 26-летний десантник прицепился к 40-летнему северянину. Слово за слово разгорелась ссора. Решить ее решили кулаками.

- 40-летний потерпевший предложил подсудимому помериться силами, однако тот отказался. Из-за отказа мужчина начал оскорблять своего более молодого оппонента. Тогда 26-летний мужчина со значительной силой ударил свою жертву рукой в голову, после чего последний упал и ударился затылком об асфальт. Ему причинена сочетанная травма тела, в том числе переломы костей свода и основания черепа, - рассказала подробности старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Падение оказалось смертельным. За него ответит молодой десантник, который признал свою вину. Против него возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас дело уже ушло в суд. "Голубому берету" грозит до 2 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/725753" frameborder="0"></iframe> В Мурманске десантник одним ударом свалил своего обидчика.Автор: Следственный комитет по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU