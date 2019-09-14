Главный педиатр страны Леонид Рошаль признался, что очень верит губернатору Мурманской области Андрею Чибису

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-14T14:57:31+03:00

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- Леонид Рошаль - мой давний друг, наставник, которого я бесконечно уважаю - поможет нам выстраивать эффективную систему здравоохранения. Обсудили систему защиты наших докторов, в также единой прозрачной системы контроля качества медицинских услуг, - пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Темой разговора главы региона и директора Национальной медицинской палаты стали также проблемы организации здравоохранение Мурманской области, антикризисный план регионального правительства, аспекты защиты прав медицинских работников, создание в отдаленных поселках ФАПов, вопросы паллиативной помощи.

- Если все будет исполнено в вашем регионе, то народ вас будет носить на руках, - уверен Леонид Михайлович. - А я думаю, что вы это сделаете, потому что я очень верю вам.

ИСТОЧНИК KP.RU