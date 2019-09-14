Андрей Сысоев встретился с жителями разрушающегося дома на Павлова

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-14T11:29:52+03:00

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13 сентября глава администрации Мурманска встретился с жильцами из аварийного подъезда, где они обсудили все насущные вопросы.

Напомним, что несколько дней назад в столице Заполярья ввели режим повышенной готовности, так как второй подъезд дома №40 на улице Павлова может вот-вот обрушиться. В скором времени там отключат тепло-, газо- и водоснабжение, а местным жителям придется вывозить свои вещи.

- По наблюдению управляющей компании деформация несущей стены превышает допустимый предел. Жильцам необходимо выселиться из этого дома для того, чтобы там провели капитальный ремонт. Мурманчане могут выбрать себе квартиру из списка маневренного фонда, - поясняет глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

На встрече с сити-менеджером хозяйка 14-квартиры Антонина Выборнова поинтересовалась, как надолго затянется ремонт.

- Нужно обязательно обследовать здание, и только после выполнения проекта по восстановлению его конструкции можно будет говорить о сроках ремонтных работ. Поймите, что мы заботимся только в вашей безопасности. Сейчас есть два варианта, куда могут переехать жильцы. Администрация города может помочь перевести детей в школы и детсады по близости, - отвечает глава администрации.

Таким образом, северянам из злополучного подъезда придется в самое ближайшее время менять свое место жительства, и, вероятнее всего, переехать в совершенно другой район.

ИСТОЧНИК KP.RU