В Оленегорске водитель КАМАЗ пытался в магнитоле провезти в колонию запрещенную технику
Что только из запрещенных вещей не пытаются провезти в колонии. И как только не ухищряются посетители.
Так, водитель КАМАЗ - сотрудник одной из организаций Оленегорска - приехал в колонию-поселение 24, где выполнялись работы на одном из участков. Вот только не только задание волновало мужчину. Для отдельных заключенных он вез запрещенные вещи: два мобильника, карты памяти, зарядное устройства и аккумулятор для телефона.
Все это он спрятал в машине, да не учел, что ее тщательно проверят. "Запрещенку" нашли между сидениями и в магнитоле.
- В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка с целью установления круга лиц, причастных к данному правонарушению, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.
За такой проступок грозит административный штрафот трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.
ИСТОЧНИК KP.RU