В Оленегорске водитель КАМАЗ пытался в магнитоле провезти в колонию запрещенную технику

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-13T16:14:51+03:00

Водитель спрятал запрещенку между сидениями и в магнитоле. Фото: УФСИН по Мурманской области

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Что только из запрещенных вещей не пытаются провезти в колонии. И как только не ухищряются посетители.

Так, водитель КАМАЗ - сотрудник одной из организаций Оленегорска - приехал в колонию-поселение 24, где выполнялись работы на одном из участков. Вот только не только задание волновало мужчину. Для отдельных заключенных он вез запрещенные вещи: два мобильника, карты памяти, зарядное устройства и аккумулятор для телефона.

Все это он спрятал в машине, да не учел, что ее тщательно проверят. "Запрещенку" нашли между сидениями и в магнитоле.

- В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка с целью установления круга лиц, причастных к данному правонарушению, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

За такой проступок грозит административный штрафот трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU