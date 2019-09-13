В Мурманске осенью цветут липы

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-13T14:40:55+03:00

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В Мурманской области природа живет по своим законам. Это где-нибудь в средней полосе в мае уже белыми невестами стоят яблони, а начало лета радует сиренью и черемухой. У нас же в июне все только просыпается, освобождается от снега. Начинает пробиваться робкая зелень.

Весь июль в Заполярье не стихал аромат сирени. Северяне говорят, что цвела она как никогда пышно. В это же время распустила цвет яблоня. Пусть этих деревьев у нас не так много, но на них даже успевают вырасти небольшие яблочки.

А сейчас, уже в период правления осени, лето напоминает о себе... цветением липы. Как сообщают мурманчане в социальных сетях, волшебный аромат надо искать в центре столицы Заполярья.

- Сентябрь ненадолго уступил место июлю. Божественный медовый аромат по улице Карла Маркса, в районе Флотского и Рыбного проездов, - написала в "Мурманск онлайн" Людмила Боровская.

Мурманчан просят быть аккуратнее с таким подарком.

ИСТОЧНИК KP.RU