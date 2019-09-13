2019-09-13T13:01:25+03:00
Общество

Стали известны подробности побега пациента из психдиспансера Мурманска

Руководитель медучреждения лично догонял подопечного
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Мужчина ушел из психдиспансера на улице Свердлова в тапочках и пижаме. Фото: ЯндексМужчина ушел из психдиспансера на улице Свердлова в тапочках и пижаме. Фото: Яндекс
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10 сентября появилась новость, что из Мурманского областного психоневрологического диспансера, что находится на улице Свердлова, 2/4, сбежал пациент. Очевидцы рассказали, что на вид мужчине около 50 лет, а на улице - благо погода стояла теплая - он оказался в тапочках и пижаме.

Источник "КП" рассказал подробности этой истории. Как только мужчина самовольно ушел, информация об этом была передана в полицию. Но позже по поискам "дали отбой". Оказалось, что мужчина не успел совсем далеко уйти от психдиспенсера. Но чтобы его вернуть, главный врач поехал на машине. И быстро догнал подопечного.

В самом медучреждении произошедшее не комментируют.

Подобные случаи в Мурманской области уже случались. В свое время несколько пациентов выпрыгнули из окна психбольницы в Апатитах. Но стражи порядка быстро вернули их обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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