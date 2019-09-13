21-летний оленегорец угнал Audi, чтобы покататься по ночным дорогам

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-13T12:39:25+03:00

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В одну ноябрьскую ночь 2018 года житель Оленегорска обнаружил, что его «ласточка» пропала. 32-летний мужчина припарковал Audi А6 у дома.

На место происшествия прибыли следователи. Вскоре стражам порядка сообщили о ДТП на одной из улиц города. Как выяснилось, в него попал незадачливый угонщик. Он не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.

- Сотрудники уголовного розыска смогли задержать подозреваемого. Им оказался местный 21-летний житель, раньше он привлекался к уголовной ответственности. Парень признался свою вину и пояснил блюстителям порядка, что живет по соседству с владельцем Audi. Несколько раз он видел, что дверь машины северянин не запирает, а ключ зажигания оставляет внутри. Также он знал, что сигнализации не было. По словам преступника, он просто хотел покататься на автомобиле, – сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На угонщика завели дело по статье «Угон». Оленегорский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU