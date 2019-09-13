На Ленинградке перевернулся Opel Tigra под управлением автоледи
Яркое во всех смыслах ДТП произошло сегодня утром, 13 сентября, в районе Ленинградки. Очевидцы заметили на кольце ярко-зеленый спортивный автомобиль Opel Tigra. Как выяснилось, за рулем авто находилась женщина.
- Сегодня в 8.30 на перекрестке автоподъезда к Мурманску и Верхнеростинского шоссе водитель не справилась с управлением и произошло опрокидывание. После чего машину откинуло на отбойник. В ДТП женщина не пострадала, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Еще одно ДТП произошло сегодня в 2.45 на 4 километре подъезда к Мурманску 31-летний водитель «ВАЗ» также не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего опрокинулся - водитель и 24-летняя пассажирка обслужены амбулаторно.
Также вчера в 17.30 на 3 километре автоподъезда к Руднику Карнасурт в Ловозерском районе 49-летний водитель Renault Duster, обгоняя «ГАЗ» столкнулся с ним, после чего «ГАЗ» съехал в кювет. В ДТП пострадал 43-летний пассажир Renault, а 25-летний водитель «ГАЗ» и его 20-летний пассажир обслужены амбулаторно.
Еще одна двойная авария произошла в Росляково на Североморском шоссе: столкнулись автомобили Audi и Nissan и Suzuki и Mitsubishi – оба ДТП обошлись без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU