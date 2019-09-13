2019-09-13T12:54:03+03:00
Происшествия

На Ленинградке перевернулся Opel Tigra под управлением автоледи

Еще три серьезных ДТП произошли в Мурманске, Росляково и Ловозерском районе
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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В аварии никто, кроме "железа", не пострадал. Фото: vk.com.В аварии никто, кроме "железа", не пострадал. Фото: vk.com.
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Яркое во всех смыслах ДТП произошло сегодня утром, 13 сентября, в районе Ленинградки. Очевидцы заметили на кольце ярко-зеленый спортивный автомобиль Opel Tigra. Как выяснилось, за рулем авто находилась женщина.

- Сегодня в 8.30 на перекрестке автоподъезда к Мурманску и Верхнеростинского шоссе водитель не справилась с управлением и произошло опрокидывание. После чего машину откинуло на отбойник. В ДТП женщина не пострадала, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Еще одно ДТП произошло сегодня в 2.45 на 4 километре подъезда к Мурманску 31-летний водитель «ВАЗ» также не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего опрокинулся - водитель и 24-летняя пассажирка обслужены амбулаторно.

Также вчера в 17.30 на 3 километре автоподъезда к Руднику Карнасурт в Ловозерском районе 49-летний водитель Renault Duster, обгоняя «ГАЗ» столкнулся с ним, после чего «ГАЗ» съехал в кювет. В ДТП пострадал 43-летний пассажир Renault, а 25-летний водитель «ГАЗ» и его 20-летний пассажир обслужены амбулаторно.

Еще одна двойная авария произошла в Росляково на Североморском шоссе: столкнулись автомобили Audi и Nissan и Suzuki и Mitsubishi – оба ДТП обошлись без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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